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Сын отца народов
Актёры и съёмочная группа сериала «Сын отца народов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын отца народов»

Режиссёры

Сергей Гинзбург

Сергей Гинзбург

Режиссёр
Сергей Щербин

Сергей Щербин

Режиссёр

Актёры

Гела Месхи

Гела Месхи

АктёрВасилий Сталин
Василий Прокопьев

Василий Прокопьев

Актёр
Илья Ермолов

Илья Ермолов

АктёрОрехин
Алексей Вертков

Алексей Вертков

АктёрЛуньков
Александр Никольский

Александр Никольский

Актёргенерал Терещенко
Анатолий Гущин

Анатолий Гущин

АктёрГущин
Евгений Сангаджиев

Евгений Сангаджиев

АктёрСангаджиев
Кристина Пакарина

Кристина Пакарина

АктрисаСветлана
Мария Жиганова

Мария Жиганова

АктрисаТатьяна Сотникова
Артём Осипов

Артём Осипов

АктёрДолгушин

Сценаристы

Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист
Евгений Таганов

Евгений Таганов

Сценарист
Елена Цвентух

Елена Цвентух

Сценарист
Анатолий Чижиков

Анатолий Чижиков

Сценарист

Продюсеры

Анатолий Чижиков

Анатолий Чижиков

Продюсер
Сергей Куликов

Сергей Куликов

Продюсер
Наталья Чижикова

Наталья Чижикова

Продюсер
Виктор Мирский

Виктор Мирский

Продюсер

Художники

Олег Шароваров

Олег Шароваров

Художник
Сергей Чижов

Сергей Чижов

Художник
Олег Ухов

Олег Ухов

Художник

Монтажёры

Владимир Воронин

Владимир Воронин

Монтажёр

Операторы

Антон Вербин

Антон Вербин

Оператор
Игорь Бондарев

Игорь Бондарев

Оператор

Композиторы

Сергей Морозов

Сергей Морозов

Композитор
Людмила Морозова

Людмила Морозова

Композитор