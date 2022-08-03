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Сын отца народов

Сын отца народов (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Сын отца народов 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сериал о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого известного «мажора» первой половины XX века и с разных сторон посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын отца народов»