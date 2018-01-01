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Снайперы. Любовь под прицелом
Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»

Режиссёры

Зиновий Ройзман

Зиновий Ройзман

Режиссёр
Сергей Усачев

Сергей Усачев

Режиссёр

Актёры

Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц

АктрисаКатя Радионова
Вольфганг Черни

Вольфганг Черни

Wolfgang Cerny
АктёрАлександр
Александр Устюгов

Александр Устюгов

АктёрСубботин
Андреас Хельги Шмид

Андреас Хельги Шмид

Helgi Schmid
АктёрГюнтер
Юрий Назаров

Юрий Назаров

Актёрдядя Гоша
Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрЖданович
Валерия Ланская

Валерия Ланская

АктрисаВика
Светлана Устинова

Светлана Устинова

АктрисаЛюся
Сергей Марин

Сергей Марин

АктёрНиколай Телятник
Светлана Смирнова-Кацагаджиева

Светлана Смирнова-Кацагаджиева

АктрисаТатьяна

Сценаристы

Евгений Куратов

Евгений Куратов

Сценарист
Зиновий Ройзман

Зиновий Ройзман

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Левон Манасян

Левон Манасян

Продюсер

Художники

Юрий Устинов

Юрий Устинов

Художник
Марина Оганесян

Марина Оганесян

Художница

Монтажёры

Сергей Хегай

Сергей Хегай

Монтажёр
Тимур Онацкий

Тимур Онацкий

Монтажёр

Операторы

Виталий Коневцов

Виталий Коневцов

Оператор

Композиторы

Евгений Ширяев

Евгений Ширяев

Композитор