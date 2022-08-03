Wink
Сериалы
Снайперы. Любовь под прицелом

Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Снайперы. Любовь под прицелом 1 сезон
Драма, Военный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Немцы заминировали гидроэлектростанцию. Задачей советских воинов было не допустить еe взрыва. И с той, и с другой стороны дежурили снайперы: нашу группу возглавляла Катя, немецкую — Александр. Что же случится дальше? Победит ли Любовь?..

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»