Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Снайперы. Любовь под прицелом 1 сезон
Драма, Военный18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- СУРежиссёр
Сергей
Усачев
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Александр
Устюгов
- АХАктёр
Андреас
Хельги Шмид
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актриса
Светлана
Устинова
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ТОМонтажёр
Тимур
Онацкий
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев