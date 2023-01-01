Северное сияние. Тайна огненных рун (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Северное сияние. Тайна огненных рун 1 сезон
Детективы, Русские18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Агата собирается покинуть остров, однако внезапная смерть сестры вынуждает ее остаться. Пытаясь разобраться, кто стоит за убийством, она понимает, что эта смерть была лишь первым звеном в чьем-то зловещем плане.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Инна
Степанова
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- АКАктёр
Антон
Колесов
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитр�ий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЭПродюсер
Платон
Эмих
- СКОператор
Степан
Коваленко