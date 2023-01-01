Северное сияние. Шорох крыльев
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Северное сияние. Шорох крыльев

Северное сияние. Шорох крыльев (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Северное сияние. Шорох крыльев 1 сезон
Детективы, Мистические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приключения детективщицы Агаты Север и ее помощницы Маруси продолжаются. Окутанный мистикой остров преподносит героиням очередной шокирующий сюрприз ― девушки находят труп мужчины. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти, они понимают, что местные легенды про вампиров вовсе не беспочвенны.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Шорох крыльев»

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