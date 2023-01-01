Северное сияние. О чем молчат русалки
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Северное сияние. О чем молчат русалки

Северное сияние. О чем молчат русалки (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Северное сияние. О чем молчат русалки 1 сезон
Детективы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Агата Север по-прежнему живет на острове, где покой может только сниться. Из тюрьмы выходит опасный преступник и тут же похищает Марусю. Чтобы помочь ей, Агате необходимо раскрыть убийство 20-летней давности. В ходе расследования героиня начинает подозревать симпатичного ей местного врача.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. О чем молчат русалки»

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