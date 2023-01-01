Пропавшая невеста (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В свои 40 лет успешная и красивая Анна Твардовская до сих пор верит людям и в людей, она уверена, что близкие всегда будут искренне радоваться ее счастью. Но так ли это на самом деле? Выйдя замуж за состоятельного мужчину, Анна в первую же брачную ночь бесследно исчезает при загадочных обстоятел�ьствах. Все силы родных Анны направляются на ее поиски, но, как выясняется, не все из них хотят ее найти. Похоже, что единственной, кто надеется на положительный результат, является дочь Анны Лиза, которая начинает собственное расследование.



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