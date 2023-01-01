Пропавшая невеста (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Пропавшая невеста 1 сезон
Мелодрамы, Криминал16+
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Сюжет
В свои 40 лет успешная и красивая Анна Твардовская до сих пор верит людям и в людей, она уверена, что близкие всегда будут искренне радоваться ее счастью. Но так ли это на самом деле? Выйдя замуж за состоятельного мужчину, Анна в первую же брачную ночь бесследно исчезает при загадочных обстоятел�ьствах. Все силы родных Анны направляются на ее поиски, но, как выясняется, не все из них хотят ее найти. Похоже, что единственной, кто надеется на положительный результат, является дочь Анны Лиза, которая начинает собственное расследование.
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Информация
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майя
Сомова
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- НБАктриса
Наталия
Бабенко
- СКАктёр
Сергей
Комаровский
- ЮРАктёр
Юрий
Радионов
- СПАктриса
Софья
Письман
- ГКАктриса
Галина
Корнеева
- ЮВСценарист
Юлия
Васильева
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- Сценарист
Филипп
Маркович
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- ДППродюсер
Денис
Пономаренко
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- Продюсер
Сергей
Ухин