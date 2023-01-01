Биография

Софья Письман – актриса кино и украинского театра, родилась в столице Азербайджана в 1961 году. Преподаватель университета театра, кино и телевидения Киева. Детские годы будущая актриса провела в родном Баку. Училась в Азербайджанском институте искусств. После получения диплома переехала в Брест и служила на сцене драмтеатра имени ВЛКСМ. Там же познакомилась со своим будущим супругом – актером Сергеем Сипливым, в браке с которым у нее родился единственный сын Максим. В начале 90-х на телеэкраны вышла ее режиссерская работа – программа «Музыкальный подъезд». В эти же годы работала в телевизионных и радиокомпаниях. С 2001 года Софья успешно выступает на сцене Театра на Подоле в Киеве. Она играет главных персонажей в нескольких популярных постановках театра. За роль Коробочки в «Мертвых душах» Письман удостоена сразу 2-х наград: «Киевской пекторали -2010» и премии имени Амвросия Бучмы. Первым фильмом Софьи Письман стала картина «Под крышами большого города», вышедшая в свет в 2002 году. Далее Письман получила роли в нескольких популярных телесериалах, в том числе в «Возвращении Мухтара – 3», «Миллионере», «Джамайке», «Последнем янычаре». В 2016 году актриса талантливо перевоплотилась в знаменитую Фаину Раневскую в фильме-биографии «Фаина».