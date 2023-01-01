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Переводчик (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Переводчик 1 сезон
Военные, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о том, как обыкновенный человек становится героем. Преподаватель Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце. Приход немцев резко меняет жизнь. Чтобы спасти близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переводчик»

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