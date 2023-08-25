Охота на пиранью (сериал, 2006) смотреть онлайн

Российский приключенческий боевик о дружбе, долге и чести с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым в главных ролях. Боевой капитан военно-морского флота Кирилл Мазур по прозвищу Пиранья и химик Ольга Хмельницкая направляются с особым заданием на границу с Китаем. Для конспирации им приходится изображать супружескую пару. Кириллу и Ольге необходимо найти и ликвидировать секретную лабораторию, в которой занимаются разработкой смертельного вируса, способного уничтожить все человечество. Однако в таежных лесах им предстоит опасная встреча с главным бандитом здешних мест, которому беспрекословно подчиняются все жители. Маньяк берет в плен героев и устраивает на них охоту в таежном лесу. Смогут ли Кирилл и Ольга выжить и спасти мир? Скорее включайте сериал «Охота на пиранью» — бесплатно насладиться просмотром можно только на видеосервисе Wink!

