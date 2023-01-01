Нити судьбы (сериал, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
От любви до ненависти — тонкая нить. Сериал-адаптация корейской дорамы о двух разлученных сестрах.
Катя и Оля пережили смерть родителей и по стечению обстоятельств выросли в разных семьях. Одной из них достался «дом – полная чаша», другой повезло меньше: младшая сестра Оля попала в аварию и потеряла память. Ее взял к себе виноватый водитель, и девочка росла в бедной семье на правах сиротки, которую приютили из жалости. Пути Оли и Кати могли никогда не пересечься, но судьба снова сводит их вместе. Только вот поводом становится любовный треугольник, ведь сестры испытывают чувства к одному мужчине... Узнают ли друг друга такие разные девушки спустя годы разлуки и кого выберет Вадим?
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Информация
Рейтинг
- АТРежиссёр
Александр
Тименко
- МТРежиссёр
Мария
Ткачёва
- ЕСРежиссёр
Ева
Стрельникова
- Актриса
Мила
Сивацкая
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Денис
Васильев
- Актёр
Олег
Гаас
- Актриса
Анна
Адамович
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Ольга
Сумская
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СЯСценарист
Светлана
Яшина
- ВШСценарист
Валентина
Шевяхова
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швец
- ИКПродюсер
Ирина
Курчакова
- ВМПродюсер
Владимир
Мельниченко
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- АКОператор
Алексей
Калин
- АШОператор
Александр
Шилов
- ЕКОператор
Евгений
Клюшник