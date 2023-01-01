Нити судьбы (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

От любви до ненависти — тонкая нить. Сериал-адаптация корейской дорамы о двух разлученных сестрах.



Катя и Оля пережили смерть родителей и по стечению обстоятельств выросли в разных семьях. Одной из них достался «дом – полная чаша», другой повезло меньше: младшая сестра Оля попала в аварию и потеряла память. Ее взял к себе виноватый водитель, и девочка росла в бедной семье на правах сиротки, которую приютили из жалости. Пути Оли и Кати могли никогда не пересечься, но судьба снова сводит их вместе. Только вот поводом становится любовный треугольник, ведь сестры испытывают чувства к одному мужчине... Узнают ли друг друга такие разные девушки спустя годы разлуки и кого выберет Вадим?



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