Незнайка в Солнечном городе
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Незнайка в Солнечном городе

Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) смотреть онлайн

6.81977, Незнайка в Солнечном городе 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Незнайка в Солнечном городе»

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