Компаньонка (сериал, 2016) смотреть онлайн

Талантливый фотограф Лиза знакомится с бизнесменом Олегом и получает необычное предложение о работе — стать подругой его дочери-подростка. Переступив через себя, девушка приезжает в дом Орловых и становится свидетелем ряда загадочных событий. Сначала призрак запугивает болеющую Сашу, затем оказывается, что дом обворовывают. Неравнодушная Лиза решает помочь подопечной разобраться в темных делах и сама становится жертвой семейных передряг.



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