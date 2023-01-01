Биография

Вероника Дюпина — актриса театра и кино. Родилась в Мариуполе 24 июня 1998 года. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По специальности Вероника — кукольник. Работала в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра и Киевском театре марионеток. Также пробует свои силы в дубляже, сотрудничает с Театром на Подоле, где играет в спектакле «ОБЕЖ». С 2019 года Вероника Дюпина активно снимается в сериалах. Ее можно встретить в мелодрамах «Компаньонка», «Время уходить, время возвращаться», «Долгая дорога к счастью», «В плену у прошлого».