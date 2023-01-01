Биография

Виктория Литвиненко-Ясиновская — актриса театра и кино. Родилась в Фастове 16 января 1986 года. В детстве занималась бальными танцами. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в мастерскую Леся Танюка. С 2004 года сотрудничает с Киевским центром современного искусства «ДАХ». Свою первую роль на экране Виктория Литвиненко-Ясиновская сыграла в фильме «Завтра будет завтра». Сегодня в послужном списке актрисы более 35 работ, среди которых сериалы «Компаньонка», «Принцесса из Горошино», «Двое над пропастью», «Снайперша», «Женский доктор 2», «Гречанка».