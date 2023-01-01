Биография

Екатерина Варченко — актриса кино и телевидения. Родилась в городе Прилуки 18 июля 1989 года. В детстве Екатерина обучалась игре на фортепиано, скрипке, занималась хореографией. После окончания школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Играла в Киевском академическом «Молодом театре», Новом драматическом театре на Печерске, исполнила роль в антрепризном спектакле «Дюймовочка». С 2009 года Екатерина Варченко успешно снимается в фильмах и сериалах. Ее можно встретить в таких проектах, как «Долгая дорога к счастью», «Неслучайные встречи», «Аметистовая сережка», «Цыганка», «Компаньонка».