Биография

Валентина Ищенко – актриса театра и кино, родилась 27 февраля 1954 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность принесли роли в проектах «Надежда как свидетельство жизни», «Слуга народа». В 1975 году стала выпускницей театрального института в Киеве (мастерская М. Карасева) и была приглашена в Винницкий театр, в котором проработала 2 года. Затем на протяжении 23 лет служила в музыкальном театре в Донецке. С 2001 года участвует в постановках киевского театра. Сниматься в кино начала в 2004 году. Первым фильмом Валентины Ищенко стала многосерийная мелодрама «Небо в горошек». Затем снялась в полнометражной биографической картине «Братство». В 2005 году на экраны вышел еще один сериал с участием актрисы, экранизация романа Т. Устиновой «Седьмое небо». Партнерами по съемочной площадке стали Ольга Сутулова, Александр Лазарев мл. и др. Участвовала в съемках нескольких сезонов популярного многосерийного детектива «Возвращение Мухтара». В 2008 году небольшую роль Валентина Ищенко исполнила в рейтинговом сериале «Надежда как свидетельство жизни». В 2015 году на экраны вышел сериал «Слуга народа» с участием актрисы. В 2017 году участвовала в таких проектах, как «Ментовские войны. Одесса», «Выбирая судьбу», «Благие намерения».