Биография

Елизавета Козлова — актриса кино и телевидения. Родилась в Киеве 23 апреля 2004 года. Свою первую роль в кино исполнила в шесть лет, появившись в эпизоде комедии «Мама напрокат». После окончания школы поступила в один из киевских вузов на актерский факультет. Сегодня фильмография Елизаветы Козловой насчитывает более 25 работ. Ее можно встретить в таких сериалах, как «Ты только мой», «Люся интерн», «Чужие грехи», «Отречение», «Женский доктор 5», «Швабра». В 2019 году сыграла в мелодраме «Компаньонка», исполнив роль сложного подростка Саши.