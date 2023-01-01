Биография

Евгения Мякенькая — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Киеве 16 июня 1989 года. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого на курс Юрия Мажуга, который успешно окончила в 2011 году. Получив диплом, начала проходить кастинги — дебют артистки можно увидеть в сериале «Возвращение Мухтара 8». Фильмография Евгении Макенькой насчитывает более 45 работ. Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Компаньонка», «Перевод не требуется», «Долгая дорога к счастью», «Подкидыш», «Возвращение к себе», «Замуж после всех».