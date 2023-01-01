Коготь из Мавритании
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Коготь из Мавритании

Коготь из Мавритании (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Коготь из Мавритании 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как часто в криминальной хронике встречаются сообщения, что серийного маньяка пытались поймать «на живца»? Теперь представьте, как юная девушка, работающая такой «приманкой», неожиданно пропадает из зоны контроля правоохранительных органов и остаeтся один на один с безжалостным убийцей.

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