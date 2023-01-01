Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В течение учебного года герои будут бороться с нападками хулиганов и стереотипами, отрываться на вечеринках, решать проблемы в отношениях с родителями, влюбляться и просто пытаться дожить до выпускного.



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