Хулиганы и ботаны
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Хулиганы и ботаны

Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) смотреть онлайн

1999, Freaks and Geeks 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В течение учебного года герои будут бороться с нападками хулиганов и стереотипами, отрываться на вечеринках, решать проблемы в отношениях с родителями, влюбляться и просто пытаться дожить до выпускного.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хулиганы и ботаны»

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