Как выйти замуж за миллионера
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Как выйти замуж за миллионера

Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Как выйти замуж за миллионера 2 сезона
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Женя Красилова — решительная и бескомпромиссная личность. Однажды из-под еe едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера». Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорблeнным олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как выйти замуж за миллионера»

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