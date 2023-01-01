Гостиница «Россия»
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Гостиница «Россия»
9.12016, Гостиница «Россия» 1 сезон
Драмы, Детективы12+

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Гостиница «Россия» (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Москва, 1976 год. Ксения — сотрудница орготдела гостиницы «Россия». Она отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых в основном советская знать и высокопоставленные иностранцы. Гостиница — целый мир, не похожий на обыденную советскую реальность. Здесь ощущается дыхание другой жизни, роскошной, неизвестной, притягательной. Это место, где сходятся интересы разных отделов КГБ и милиции, криминала и мира искусства, интересы разных политических и международных групп.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостиница «Россия»»

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