Это любовь
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Это любовь

Это любовь (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Это любовь 2 сезона
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда-нибудь каждый встречает, как ему кажется, свою половинку. И, чтобы в этом убедиться, нужно пройти три этапа развития, важных для каждой пары. Во-первых, перейти границу френдзоны и начать встречаться. Во-вторых, начать общий быт и проверить друг друга «на прочность». И, в-третьих, начать совместную жизнь в браке.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это любовь»

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