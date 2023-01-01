Биография

Тимур Еремеев – российский телеведущий, шоумен, актер театра и кино. Артист родился в 1983 году в Подмосковье. Театром интересовался с раннего детства, в подростковом возрасте перешел в школу с драматическим уклоном, и после ее окончания такая подготовка позволила ему поступить стать второкурсником Щепкинского училища. Даже срочную службу в армии Еремеев проходил при театре, поэтому сразу после армии он окунулся в театральную карьеру. В списке ролей Еремеева работы в таких спектаклях, как «Похождения бравого солдата Швейка» и «Человек из Ламанчи». Первые фильмы Тимура Еремеева вышли в 2004-2005 годах и особенной популярности ему не принесли. Но ровно через 10 лет с выходом сериала «Кухня» и «Отель "Элеон"» все изменилось. На фоне растущей кинопопулярности Еремеев продолжает играть в антрепризах и в качестве приглашенного артиста в нескольких театрах, становится ведущим ток-шоу на Первом канале. Значимые роли Тимура Еремеева последних лет состоялись в сериалах «Неизвестный», «Новый человек», «Звоните ДиКаприо!». Широкая публика узнала об актере, когда Тимур рассказал широкой общественности семейную тайну: он сын известного советского актера Спартака Мишулина. Официальная семья артиста родство Тимура до сих пор не признает. Тимур женат, у него есть маленькая дочь.