8.62021, Честная игра 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Честная игра (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Стефа Полозова разрывается между долгом и счастьем. Она давно замужем, но это необычный брак — в нем никогда не было любви: их с Ярославом свели особые обстоятельства — много лет все свои нежные чувства Стефа отдавала двойняшкам Нине и Артему, но встреча с Игорем перевернула ее жизнь. А внезапная гибель матери становится для героини началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Андрей
Иванов
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актёр
Михаил
Химичев
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- ККАктёр
Константин
Косинский
- ПНАктриса
Полина
Носыхина
- ДШАктёр
Данил
Шевченко
- ЮКАктёр
Юрий
Кухаренко
- АИАктриса
Анна
Иванова
- ЛКСценарист
Лана
Куйбина
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- АОХудожница
Алена
Остапенко
- СРОператор
Сергей
Рябец
- АПКомпозитор
Андрей
Пономарев