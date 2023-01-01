Биография

Полина Носыхина родилась в Киеве 26 декабря 2000 года. Она появилась на свет в творческой семье, поэтому с трехлетнего возраста начала активную работе на съемочной площадке. Ее мама – фотограф Тая Носыхина – привела дочь на съемочную площадку в качестве модели для рекламных роликов. Но не только у Полины сложилась карьера актрисы. Ее брат Андрей также работает в рекламе и в кино. Работа на съемках пришлась по душе Полине, и после окончания школы она поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. В современных фильмах зрители смогли увидеть Полину Носыхину с 2016 года. Впервые она сумела ярко передать образ простой детдомовской девочки в киноленте «Письмо Надежды». Но успех и славу ей принесла главная роль в мини-сериале «Сестра по наследству». Полина Носыхина на экране перед зрителями предстала в роли внебрачной дочери богатого бизнесмена, который в завещании передал все движимое и недвижимое имущество ей, обделив законную жену и ребенка. На съемочной площадке молодая актриса успешно сотрудничала с именитыми мастерами театрального искусства – Ириной Мирошниченко, своим наставником Олегом Замятиным, Марией Аникановой, Марком Дроботом. Фильмы Полины Носыхиной пользуются популярностью у зрителей.