Черная месса (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Александра Корзухина помогает Андрею Грекову расследовать загадочное убийство музыковеда Гладилина: его тело в концертном фраке обнаружили сидящим за роялем и «играющим» при свете свечей.
Александра предполагает, что гибель музыковеда связана с творчеством великого композитора-мистика Александра Скрябина. В последние годы жизни он мечтал воплотить самое необыкновенное действо из всех видов искусств — музыки, танца, пения, архитектуры, живописи. Его мистерия должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Но Скрябин так и не успел осуществить свою идею. И теперь за его тайным завещанием, оставленным ученикам, охотится безумец-преступник. Чтобы остановить убийцу, Корзухина должна первой разгадать тайну «завещания» Скрябина.
Все сезоны сериала Черная месса (2020) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДетективы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АНРежиссёр
Артем
Н�асыбулин
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актриса
Виктория
Герасимова
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Леся
Кудряшова
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- АГАктёр
Алексей
Гнилицкий
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- ДПСценарист
Дарья
Пав�лотос
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- СКСценарист
Сергей
Кощеев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина