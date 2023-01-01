Аквамарин
Wink
Сериалы
Аквамарин
8.72020, Аквамарин 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Аквамарин (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Марина — современная девушка, у которой, казалось бы, есть все — интересная творческая работа состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек Антон. Единственное, чего ей не хватает для счастья — это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой, нелицеприятной стороны.

Все сезоны сериала Аквамарин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Аквамарин»