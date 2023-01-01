Биография

Михаил Кукуюк – украинский актер кино и театра, телеведущий, музыкант. Также является известным актером дубляжа. Родился в городе Житомире 18 мая 1974 года. Вырос будущий актер в творческой семье, его родители также работали в сфере искусства. После школы подал документы в Киевский государственный институт им. Карпенко-Карого. Выпустившись, получил работу в труппе Киевского ТЮЗа, на его сцене и сыграл свои первые серьезные роли Михаил Кукуюк. Является фронтменом собственной музыкальной группы «КукаТаБанда», исполняющей песни в стиле панк с элементами юмора. Кроме того, работал ведущим телепередачи «Виджеи» на канале ТЕТ. Михаил Кукуюк женат, супруга – Анастасия Осмоловская. За свою карьеру Кукуюк сыграл почти в полусотне фильмов и сериалов. Дебют на экране произошел в 2007 году, когда актер исполнил эпизодическую роль в фильме «Фабрика счастья». Позже появился Михаил Кукуюк в сериалах «Только любовь», «Домашний арест», «Спросите у осени». К самым известным проектам с участием актера можно отнести такие картины, как «Мама, я летчика люблю», «Слуга народа», «Свидание в Вегасе». В 2018 году сыграл главную роль в украинско-латвийском фильме «Свингеры». Кроме съемок, занимается дубляжом иностранных картин для украинского проката.