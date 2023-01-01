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А.Д

А.Д (сериал, 2009) смотреть онлайн

5.92009, А.Д 1 сезон
Триллеры16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Модный московский Фотограф получает невиданный по загадочности и стоимости заказ: пять моделей восточного типа в стилизованных костюмах должны позировать ему на фоне руин самого западного по духу города России - Петербурга, причем последовательность мест съемки строго определена. Выполняя экзотическую задачу, Фотограф понимает, что на самом деле Заказчика снимки не интересуют. Ему нужно заполучить одну фотографическую реликвию начала XX века, которая хранится у Фотографа.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «А.Д»

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