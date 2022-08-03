11.22.63
Wink
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11.22.63
9.32016, 11.22.63 1 сезон
Фантастика, Мелодрама18+

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11.22.63 (сериал, 2016) смотреть онлайн

О сериале

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которая у него появилась в ушедшей эпохе.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «11.22.63»