Золотая кровь. Чертов кистень. Сезон 1
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Золотая кровь. Чертов кистень
1-й сезон

Золотая кровь. Чертов кистень (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.52021, Золотая кровь. Чертов кистень. Сезон 1 2 серии
Детективы12+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Судя по всему, в Москве объявился серийный убийца: найдено уже второе мертвое тело с нарисованной на лбу буквой, а связи между жертвами не обнаружено. Однако Вадим и Светлана считают, что выбор убийцы пал на этих людей не случайно. Вадим выясняет, что второй убитый с кем-то тайно общался по телефону, а при задержании этого загадочного абонента замечает на земле не менее загадочный отпечаток. Это след очень редкой и старинной монеты.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая кровь. Чертов кистень»

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