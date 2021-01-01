Золотая кровь. Чертов кистень (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Судя по всему, в Москве объявился серийный убийца: найдено уже второе мертвое тело с нарисованной на лбу буквой, а связи между жертвами не обнаружено. Однако Вадим и Светлана считают, что выбор убийцы пал на этих людей не случайно. Вадим выясняет, что второй убитый с кем-то тайно общался по телефону, а при задержании этого загадочного абонента замечает на земле не менее загадочный отпечаток. Это след очень редкой и старинной монеты.



