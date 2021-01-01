Золотая кровь. Чертов кистень (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.42021, Золотая кровь. Чертов кистень. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Судя по всему, в Москве объявился серийный убийца: найдено уже второе мертвое тело с нарисованной на лбу буквой, а связи между жертвами не обнаружено. Однако Вадим и Светлана считают, что выбор убийцы пал на этих людей не случайно. Вадим выясняет, что второй убитый с кем-то тайно общался по телефону, а при задержании этого загадочного абонента замечает на земле не менее загадочный отпечаток. Это след очень редкой и старинной монеты.
Сериал Золотая кровь 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ММАктёр
Матвей
Матвеев
- ВПАктёр
Виктор
Потапешкин
- АГАктёр
Александр
Герасимов
- МБСценарист
Мария
Бейлинсон
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ДШОператор
Денис
Швецов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков