Золотая кровь. Чертолье (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

На Гоголевском бульваре, в мирный солнечный день, посреди мирно гуляющей публики убит мирно сидевший за мольбертом художник. Кому он мог помешать? Разве что бесам, ведь этот район Москвы называли раньше Чертольем, где «чертям раздолье». И в самом деле, расследование убийства оборачивается какой-то жуткой чертовщиной. Сначала выясняется, �что отпечатки на орудии убийства оставил тот, кто никак не мог здесь появиться. Потом Светлана узнает, что дома у этого загадочного убийцы хранился Некрономикон — мифическая книга, которую многие еще называют Черной книгой Якова Брюса. А затем погибший художник непонятным образом воскреснет…



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