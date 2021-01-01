Золотая кровь. Чертолье (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
На Гоголевском бульваре, в мирный солнечный день, посреди мирно гуляющей публики убит мирно сидевший за мольбертом художник. Кому он мог помешать? Разве что бесам, ведь этот район Москвы называли раньше Чертольем, где «чертям раздолье». И в самом деле, расследование убийства оборачивается какой-то жуткой чертовщиной. Сначала выясняется, что отпечатки на орудии убийства оставил тот, кто никак не мог здесь появиться. Потом Светлана узнает, что дома у этого загадочного убийцы хранился Некрономикон — мифическая книга, которую многие еще называют Черной книгой Якова Брюса. А затем погибший художник непонятным образом воскреснет…
Сериал Золотая кровь 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ММАктёр
Матвей
Матвеев
- Актёр
Александра
Булычёва
- АЕАктёр
Артём
Елисеев
- АМСценарист
Антон
Марков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ДШОператор
Денис
Швецов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков