Злой город. Сезон 1
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Злой город
1-й сезон

Злой город (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

9.22026, Злой город. Сезон 1 4 серии
Драма, Военный18+
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1-й сезон

О сериале

Смертоносное войско хана Батыя останавливают защитники маленького русского поселения Козельск. Масштабный исторический экшен «Злой город» — сериал Константина Буслова о героях, давших отпор врагу.

XIII век. Хан Батый сеет смерть и разрушения на Руси. Развернувшись у Новгорода, монгольская орда направляется в степь, но ей на пути попадается Козельск — маленький город под управлением 12-летнего князя Василия. Посчитав, что Козельск вряд ли сможет противостоять армии, уже разорившей Владимир и Москву, захватчики начинают осаду. Однако защитники города оказываются куда храбрее и выносливее, чем ожидал Батый.

Увидеть героическую оборону, которая длилась долгих два месяца, вы можете, когда будете смотреть сериал «Злой город» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb