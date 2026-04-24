Смертоносное войско хана Батыя останавливают защитники маленького русского поселения Козельск. Масштабный исторический экшен «Злой город» — сериал Константина Буслова о героях, давших отпор врагу.



XIII век. Хан Батый сеет смерть и разрушения на Руси. Развернувшись у Новгорода, монгольская орда направляется в степь, но ей на пути попадается Козельск — маленький город под управлением 12-летнего князя Василия. Посчитав, что Козельск вряд ли сможет противостоять армии, уже разорившей Владимир и Москву, захватчики начинают осаду. Однако защитники города оказываются куда храбрее и выносливее, чем ожидал Батый.



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