Wink
Сериалы
Взгляд из вечности
1-й сезон

Взгляд из вечности (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Взгляд из вечности. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Люба – добрая и скромная девушка, воспитанная в строгих традициях. С детства она безответно влюблена в красавца Родю, избалованного и эгоистичного парня. Родя видит в Любе лишь друга и увлечен местной красавицей – гречанкой Аэллой, но героиня терпеливо всe сносит и продолжает верить в счастье. Волей случая, мечта Любы сбывается: Родя женится на ней, хоть и вынужденно. Но можно ли обрести семейное счастье, когда любишь за двоих?

Сериал Взгляд из вечности 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
2.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Взгляд из вечности»

Всё