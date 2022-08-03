Взгляд из вечности (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Люба – добрая и скромная девушка, воспитанная в строгих традициях. С детства она безответно влюблена в красавца Родю, избалованного и эгоистичного парня. Родя видит в Любе лишь друга и увлечен местной красавицей – гречанкой Аэллой, но героиня терпеливо всe сносит и продолжает верить в счастье. Волей случая, мечта Любы сбывается: Родя женится на ней, хоть и вынужденно. Но можно ли обрести семейное счастье, когда любишь за двоих?

