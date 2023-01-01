Высокая кухня (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
До десяти лет жизнь Маши казалась просто идеальной, ведь у девочки была полная и счастливая семья. Однако ее мама умерла, когда девочке исполнилось 10, а отец полностью ушел в работу. Прошло много лет, Маша выросла, а отец привел в дом новую женщину. С одной стороны, девушка прекрасно понимает, что для отца эта женщина - способ забыть про старые проблемы и улыбнуться новому дню. Однако она сама никак не может принять ее. В результате девушка в очередной раз ссорится с новой пассией отца и решает, что в отеческом доме для нее нет места. Маша собирает свои вещи и уходит. В эту ночь она решает развеяться в ночном клубе...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Александр
Галибин
- Актриса
Яна
Крайнова
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- АКАктриса
Анастасия
Кильбург
- Актёр
Михаил
Горевой
- АИАктриса
Алиса
Исаева
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- Актриса
Анна
Халилулина
- ВКСценарист
Владимир
Кильбург
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВКПродюсер
Владимир
Кильбург
- АВПродюсер
Александра
Воронкова
- СДПродюсер
Сергей
Дедов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ТАХудожница
Татьяна
Агеева
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ВФОператор
Вадим
Фортунин
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин