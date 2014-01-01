Высокая кухня (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

До десяти лет жизнь Маши казалась просто идеальной, ведь у девочки была полная и счастливая семья. Однако ее мама умерла, когда девочке исполнилось 10, а отец полностью ушел в работу. Прошло много лет, Маша выросла, а отец привел в дом новую женщину. С одной стороны, девушка прекрасно понимает, что для отца эта женщина - способ забыть про старые проблемы и улыбнуться новому дню. Однако она сама никак не может принять ее. В результате девушка в очередной раз ссорится с новой пассией отца и решает, что в отеческом доме для нее нет места. Маша собирает свои вещи и уходит. В эту ночь она решает развеяться в ночном клубе...



Сериал Высокая кухня 1 сезон 2 �серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.