Выдра. Сезон 1
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1-й сезон

Выдра (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.82023, Выдра. Сезон 1 8 серий
Детективы, Мелодрамы18+

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1-й сезон

Сюжет

Сотрудница органов опеки Лера Движкова выросла в детдоме, поэтому неравнодушна к своему делу. Лера непримирима, когда речь идет о родительской безответственности, ее визитов боятся и за глаза называют выдрой. Лера поддерживает соседскую семью — Риту и ее дочку Алсу. Когда Рита пропадает, Лера воспринимает эту трагедию как личную и предпринимает все, чтобы скорее найти подругу. Она понимает весь ужас восьмилетнего ребенка: когда ей было столько же, мама пропала без вести. Теперь Лера пытается сделать для девочки всё, чтобы спасти её от детдома.

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