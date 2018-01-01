Биография

Ольга Старостина — российская актриса театра и кино. Родилась 3 февраля 1990 года. Получив аттестат о среднем общем образовании, поступила в Институт театрального искусства на курс Ливнева. Ольга Старостина дебютировала на экране в 2012 году в триллере «Сомнамбула». Актриса известна по проектам «Позднее раскаяние», «Я „любила“ мужа» и «Кафе „Куба“». В 2022 году Ольга приняла участие в съемках фэнтези-сериала «Библиотекарь», представленного в линейке more originals.