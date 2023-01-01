Воин (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная историческая драма, снятая по задумке Брюса Ли, рассказывает о жестоких разборках китайских кланов в Сан-Франциско на рубеже веков. Не пропустите динамичный сериал «Воин» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с китайским эмигрантом по имени А Сам, который отправляется в Соединенные Штаты в поисках своей пропавшей сестры. Обладая выдающимися навыками боевых искусств, он способен постоять за себя. Поселившись в Чайнатауне, А Сам сразу же оказывается в центре криминальных разборок нескольких преступных банд, соперничающих за контроль над городом. Его умения производят сильное впечатление на лидера одной из группировок, который предлагает молодому человеку стать наемным убийцей.



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