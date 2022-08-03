Воин (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Воин. Сезон 1. Серия 10
9.22019, Warrior
Боевик, Исторический18+
Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

