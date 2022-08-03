9.22019, Warrior
Боевик, Исторический18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Воин (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Детектив
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- ДНРежиссёр
Дастин
Нгуен
- ЭКАктёр
Эндрю
Кодзи
- Актриса
Оливия
Ченг
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ДДАктриса
Дайян
Доан
- КБАктёр
Киран
Бью
- ДДАктёр
Дин
Джаггер III
- ТУАктёр
Том
Уэстон-Джонс
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- Сценарист
Брюс
Ли
- ИЭСценарист
Ивэн
Эндикотт
- ДССценарист
Джош
Стоддард
- ИЭПродюсер
Ивэн
Эндикотт
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ШЛПродюсер
Шеннон
Ли
- МГХудожник
Макс
Готтлиб
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ХСКомпозитор
Х.
Скотт Салинас