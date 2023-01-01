Воин (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
О сериале
Третья часть зрелищного сериала о разборках китайской мафии в Америке на рубеже веков. Не пропустите стильный исторический боевик «Воин». Смотрите 3 сезон сериала «Воин» в подписке Amediateka на Wink.
В третьем сезоне мы продолжаем наблюдать за судьбой мастера боевых искусств по имени А Сам, который присоединяется к китайской банде и становится одним из лучших наемных убийц в Чайнатауне. Его жизнь усложняется тем, что сестра, ради которой он прибыл в США, оказывается негласным главой противоборствующей группировки. Политические интриги, забастовки ирландских рабочих и борьба за сбыт опия приводят к расколу в криминальном мире города, подрывая власть его руководства и лидеров преступных банд.
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
Рейтинг
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- ДНРежиссёр
Дастин
Нгуен
- ЭКАктёр
Эндрю
Кодзи
- Актриса
Оливия
Ченг
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ДДАктриса
Дайян
Доан
- КБАктёр
Киран
Бью
- ДДАктёр
Дин
Джаггер III
- ТУАктёр
Том
Уэстон-Джонс
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- Сценарист
Брюс
Ли
- ИЭСценарист
Ивэн
Эндикотт
- ДССценарист
Джош
Стоддард
- ИЭПродюсер
Ивэн
Эндикотт
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ШЛПродюсер
Шеннон
Ли
- МГХудожник
Макс
Готтлиб
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ХСКомпозитор
Х.
Скотт Салинас