Воин. Сезон 3
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Воин
3-й сезон

Воин (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн

9.22023, Warrior 10 серий
Боевик, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Третья часть зрелищного сериала о разборках китайской мафии в Америке на рубеже веков. Не пропустите стильный исторический боевик «Воин». Смотрите 3 сезон сериала «Воин» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне мы продолжаем наблюдать за судьбой мастера боевых искусств по имени А Сам, который присоединяется к китайской банде и становится одним из лучших наемных убийц в Чайнатауне. Его жизнь усложняется тем, что сестра, ради которой он прибыл в США, оказывается негласным главой противоборствующей группировки. Политические интриги, забастовки ирландских рабочих и борьба за сбыт опия приводят к расколу в криминальном мире города, подрывая власть его руководства и лидеров преступных банд.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воин»