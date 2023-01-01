Воин (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

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Продолжение криминальной драмы о мастере боевых искусств, приехавшем в Америку, чтобы разыскать сестру. Оставайтесь Wink, чтобы не пропустить динамичный боевик «Воин», 2 сезон. Смотреть сериал можно в любое время на нашем видеосервисе.



Во втором сезоне молодой китайский эмигрант по имени А Сам оказывается втянутым в опасные разборки на Барбари-Кост. Его уникальные навыки боевых искусств не остаются незамеченными на сей раз для Розалиты Веги, которая хочет заполучить себе наемного убийцу. Тем временем в Чайнатауне начинается конфликт между лидерами мафиозных группировок, а коррупция достигает своего п�ика, угрожая стабильности всего преступного мира.



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