Воин (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение криминальной драмы о мастере боевых искусств, приехавшем в Америку, чтобы разыскать сестру. Оставайтесь Wink, чтобы не пропустить динамичный боевик «Воин», 2 сезон. Смотреть сериал можно в любое время на нашем видеосервисе.
Во втором сезоне молодой китайский эмигрант по имени А Сам оказывается втянутым в опасные разборки на Барбари-Кост. Его уникальные навыки боевых искусств не остаются незамеченными на сей раз для Розалиты Веги, которая хочет заполучить себе наемного убийцу. Тем временем в Чайнатауне начинается конфликт между лидерами мафиозных группировок, а коррупция достигает своего п�ика, угрожая стабильности всего преступного мира.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- ДНРежиссёр
Дастин
Нгуен
- ЭКАктёр
Эндрю
Кодзи
- Актриса
Оливия
Ченг
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ДДАктриса
Дайян
Доан
- КБАктёр
Киран
Бью
- ДДАктёр
Дин
Джаггер III
- ТУАктёр
Том
Уэстон-Джонс
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- Сценарист
Брюс
Ли
- ИЭСценарист
Ивэн
Эндикотт
- ДССценарист
Джош
Стоддард
- ИЭПродюсер
Ивэн
Эндикотт
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ШЛПродюсер
Шеннон
Ли
- МГХудожник
Макс
Готтлиб
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ХСКомпозитор
Х.
Скотт Салинас