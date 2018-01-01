Биография

Киран Бью — британский актер. Родился в Хартлпул, Англия, 18 августа 1980 года. Полное имя актера — Киран Джон Бью. Он обучался в католической школе, а затем в колледже Английских Мучеников — это единственные католические учебные заведения в Хартпуле. Профессиональное образование Бью получил в Лондонской музыкальной академии музыки и театра. В юности будущий актер дважды завоевывал титулы на соревнованиях по спортивному фехтованию шпагой, а также занимался плаванием и баскетболом. В настоящий момент Бью выступает на национальном уровне за фехтовальный клуб Хаверсток. В 1999 году он был приглашен в качестве хореографа боев в «Шекспировский Глобус» в Лондоне. Киран Бью исполнил роль Хью Молота в сериале «Дом Дракона». Также зрители могли его видеть в эпизодах сериалов «Доктор Кто», «Темные материи», «Уайтчепел» и других.